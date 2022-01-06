Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada - Haberler
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Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada

Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da canlarını hiçe sayarak motosiklet süren gençler trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da canlarını hiçe sayarak motosiklet süren gençler trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç trafiği ve kendi canlarını tehlikeye atarak ilerledi. Motosiklet üzerinde uzanan genci gören diğer sürücülerin yürekli ağızına gelirken, bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan diğer bir görüntüde ise Bursa şehirlerarası terminalinde belediye otobüsü için ayrılan yola giren otomobil geri geri gitmek zorunda kaldı. - BURSA

Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada

Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada

Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada

Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada

Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada

Bursa'da gençlerin canlarını hiçe sayarak motosiklet sürme anları kamerada

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