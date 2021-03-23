Bursa'da gençler için kitap kahve projesi hayata geçirildi

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü,"Oku, sporla zinde kal." sloganıyla kitap kahve projesini hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik projeleri destek kapsamında bulunan Bursa'daki Kotku Kültür Merkezi'nde açılan kitap kahvede, gençlerin milli ve manevi bilgilerinin, duygularının, farkındalığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında gençler her ay bir kitap okuyacak ve bunu uzman eğitmenler eşliğinde tahlil edecek. Ayrıca kulübün spor salonunda sportif aktiviteler gerçekleştirilecek.

Çeşitli kültürel etkinliklerin de yapılacağı kitap kahvede, konferanslar, söyleşiler ve gençlere yönelik yarışmalara yer verilecek.

Aktif olarak geleneksel bilek güreşiyle uğraşan gençlere lisans çıkartılıp turnuvalara katılımları da sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir