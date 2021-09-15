Bursa'da Genç Kızılay üyeleri baraj çevresine atılan çöpleri topladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Genç Kızılay üyeleri çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Kırsal Hamzabey Mahallesi'nde Piknik amaçlı da kullanılan Boğazköy Barajı çevresindeki çöpleri toplayan katılımcılar, bunları poşetlere doldurdu. Toplanan çöpler, İnegöl Belediyesi ekiplerince araçla bölgeden alındı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çöp dolu poşetlerle "Utan" yazılarak havadan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Genç Kızılay çöpleri toplarken utandı. İnşallah atanlar da utanmışlardır. Genç Kızılay'ı bu güzel davranışından dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz ise yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti.

Temizliğin İslam dininin gerekliliklerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Temiz bir şehir istiyorsak bunun da bireysel olarak bazı vazifeleri vardır. Umarım vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olur ve hep birlikte temiz bir şehirde yaşamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.