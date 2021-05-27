Bursa'da genç kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Bursa'da genç kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Bursa'da genç kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da bir kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nalbantoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde geçen pazar günü Didem Turan'ın telefonunun çalınmasının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç yapan şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen kişinin kimliklerini belirledi.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saklandıkları adreste gözaltına alınan E.A. ve H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Atatürk Caddesi'ndeki bir pastanede çalışan Didem Turan (21), iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan 2 kişiden biri, cebindeki telefonu kapkaç yaparak çalmıştı. Şüphelinin arkasından bir süre koşan ancak yakalayamayan Turan'ın durumu bildirmesi üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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