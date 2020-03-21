Bursa'da gelecek ay düzenlenecek gıda ve kozmetik fuarları eylüle ertelendi Bursa'da 2-4 Nisan'da yapılacak TURFOOD 3. Gıda Fuarı ile 9-12 Nisan'daki BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı eylül ayına ertelendi.

Bursa'da 2-4 Nisan'da yapılacak TURFOOD 3. Gıda Fuarı ile 9-12 Nisan'daki BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı eylül ayına ertelendi.

Network Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, söz konusu iki fuarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nisan ayı programından çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, fuarları ilkbahardan sonbahara taşıdıklarını bildirdi.

Önceliklerinin insan sağlığı olduğunu ve Türkiye'nin bu zorlu süreci en az zararla atlamasını dilediklerini vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 2020 yılı fuar takviminde yer alan ve 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların 1 Mayıs sonrasındaki döneme ertelenmesi kararı aldığını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu karara istinaden, 2-4 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan TURFOOD 3. Gıda Fuarı'nın yeni tarihi 10-12 Eylül olmuştur. 9-12 Nisan'da gerçekleşecek BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı'nın yeni tarihi ise 3-6 Eylül olarak güncellenmiştir."

Kaynak: AA