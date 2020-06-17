Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.
17.06.2020 02:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:49
Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı
BURSA - Bursa'da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası şimşekler ardı ardına çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa şimşeklerle aydınlanırken o anlar Amatör astronom Fatih Talı'nın objektiflerine yansıdı. Şiddetli yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: İHA