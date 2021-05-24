Bursa'da geceyi alevler aydınlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da geceyi alevler aydınlattı

Bursa'da geceyi alevler aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ev alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ev alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın gece 03.00 sıralarında kırsal Halhalca Mahallesinde Ahmet Emir'e ait iki katlı binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın binayı sardı. Alevler arasından zorlukla çıkan aile durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen binaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bir saatte söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da geceyi alevler aydınlattı
Bursa'da geceyi alevler aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibi gözyaşlarına boğuldu
Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibi gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika | Siverek kaymakamı hayatını kaybetti
Son Dakika | Siverek kaymakamı hayatını kaybetti
Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı, gazetecilere saldırmaya kalkıştı
Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı, gazetecilere saldırmaya kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Prens Harry Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da geceyi alevler aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:18:34. #1.14#

title