Bursa'da geçen ay 9 bin 157 konut satıldı
Bursa'da temmuz ayında 9 bin 157 konutun satıldığı bildirildi.
17.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:46
Bursa'da temmuz ayında 9 bin 157 konutun satıldığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın geçen ay konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 252,6 arttı.
Temmuzda satılan 9 bin 157 konutun 2 bin 950'i sıfır, 6 bin 207'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Satışların 5 bin 657'i ipotekli yapıldı. Yabancılar geçen ay Bursa'dan 75 konut aldı.
Kaynak: AA