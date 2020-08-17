Bursa'da geçen ay 9 bin 157 konut satıldı Bursa'da temmuz ayında 9 bin 157 konutun satıldığı bildirildi.

Bursa'da temmuz ayında 9 bin 157 konutun satıldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın geçen ay konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 252,6 arttı.

Temmuzda satılan 9 bin 157 konutun 2 bin 950'i sıfır, 6 bin 207'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Satışların 5 bin 657'i ipotekli yapıldı. Yabancılar geçen ay Bursa'dan 75 konut aldı.

Kaynak: AA