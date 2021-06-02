Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın

Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde CNC atölyesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde CNC atölyesinde yangın çıktı.

Yangın saat 02.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesi 22. Sokakta faaliyet gösteren ahşap CNC atölyesinde meydana geldi. Toz emme makinesi henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını yoldan geçen bir vatandaş gördü. Vatandaş durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın
Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın
Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın
Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın
Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın
Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Sevgilisine taciz mesajları atan kişiyle randevulaştı, dolmuş durağında buluşup kurşuna dizdi
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Beyoğlu'ndaki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Hadise Müge Anlı Hülya Avşar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da gece saatlerinde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:28:22. #1.14#

title