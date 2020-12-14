Bursa'da gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı
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Bursa'da gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı

14.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:02
Bursa'da gece otomobille polisten kaçan şüpheliler yeniden trafiğe çıkınca yakalandı

Bursa'da gece saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan zanlılar, gündüz yeniden trafiğe çıkınca kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'da gece saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan zanlılar, gündüz yeniden trafiğe çıkınca kovalamaca sonucu yakalandı.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece saatlerinde Setbaşı Köprüsü'nde denetim noktası oluşturan polis ekipleri, bir otomobili durdurmaya çalıştı.

Polisin ikazına uymayıp kaçan otomobildekiler, hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Gündüz saatlerinde aracın kent merkezinde seyir halinde olduğunu fark eden polis ekipleri ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı.

Uluyol Caddesi'nde durdurulan araçtaki sürücü N.T. ile A.R.A. ve Y.B. gözaltına alındı. M.D. ise yaya olarak ara sokaklara kaçtı.

Otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

N.T, A.R.A. ve Y.B. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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