Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını Bursa'da, 100 polisten oluşan ekiplerin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına düzenlediği baskında yasağa uymayan 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, 100 polisten oluşan ekiplerin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına düzenlediği baskında yasağa uymayan 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda eğlence mekanının incelendiği baskında konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar ve müşterilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı. Ekipler mekanlarda yakalanan şahısları işlemleri için emniyete götürürken mekanda konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilen kadınlar da gerekli işlemlerinin yapılmaları için ahlak büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Baskın yapılan mekandan detaylar

-Yakalanan şahısların mekanlardan çıkarılması

-Şahısların araçlara bindirilmesi

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Kaynak: DHA