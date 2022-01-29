Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga; 2 kardeş yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı, Mehmet İnan - Güncel
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ŞÜPHELİLER YAKALANDIBursa'da gece kulübünde çıkan kavgada Suat A. ile kardeşi Fırat A.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen Cengiz H.(43) ile yanındaki M.D. (34), V.Ö. (27), N.H. (50), M.A. (39) ve G.A. (38), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Bursa'da gece kulübünde çıkan kavgada Suat A. ile kardeşi Fırat A.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen Cengiz H.(43) ile yanındaki M.D. (34), V.Ö. (27), N.H. (50), M.A. (39) ve G.A. (38), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Cengiz H.'nin olayda kullandığı tabanca da bulunarak el konuldu.Bu arada 2 kardeşin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel