Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga; 2 kardeş yaralı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bursa'da gece kulübünde çıkan kavgada Suat A. ile kardeşi Fırat A.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen Cengiz H.(43) ile yanındaki M.D. (34), V.Ö. (27), N.H. (50), M.A. (39) ve G.A. (38), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Cengiz H.'nin olayda kullandığı tabanca da bulunarak el konuldu.Bu arada 2 kardeşin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.