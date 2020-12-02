Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası
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Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası

02.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:15

- Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası Bursa'nın Gemlik ilçesinde gazi Ömür Karaman'ın bir kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darp edilmesiyle ilgili davada yargılanan 3 tutuksuz sanık için 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

- Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde gazi Ömür Karaman'ın bir kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darp edilmesiyle ilgili davada yargılanan 3 tutuksuz sanık için 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kuzey Irak'ta teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kalan, yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye geldi.

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Gürsu'daki yeğenlerini yanında 1 gece kalan gazi, ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik'in Kumsaz sahiline gitti. Burada denizde biraz yüzdükten sonra gözüne çarpan en yakın kafeye dinlenmek için oturdu. Burada ayaklarını sandalyeye uzatan gaziyi işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi için ikaz etti. Karaman, gazi olduğunu ve yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen, iş yerinde bulunanlar tarafından darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Şüpheliler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, olayın yaşandığı kafenin belediye ile arasında olan iş sözleşmesi feshedilmişti.

Olay sonrası Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava devam etti. Sanık Ümit. T ve tarafların avukatlarının katıldığı mahkemede Ümit T. eski savunmasını tekrar ederek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası
Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası
Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası
Bursa'da gaziyi darp eden 3 sanığa 2,5 yıl hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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