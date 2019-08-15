Bursa'da gazinin kafede darbedildiği iddiası

15.08.2019 11:19

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir gazinin, kafede ayaklarını başka bir sandalyeye uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Üçkan, yaptığı yazılı açıklamada, vatanı vatan yapan değerlerin başında gazilik geldiğini ve gaziliğin en büyük kahramanlık olduğunu belirtti.

Gaziliğin, gençliğini hiçe sayarak şerefi ve namusu için ödenmiş büyük bedellere yine milletin verdiği şanlı unvan olduğunu aktaran Üçkan, şunları kaydetti:

"Gazi, yüksek şeref, ahlak ve fazilet sahibi kişidir. Vatanı ve milleti için 2000 yılında Kuzey Irak'ta hain terör örgütünün kurduğu tuzak ile ağır şekilde yaralanarak bu unvanı kazanan gazimiz Ömür Karaman'a Bursa'da onur kırıcı bir saldırı yapılmıştır. Bu gazimiz her şeyini hiçe sayarak vatanı için namusu için şerefi için yaralanmış ve bu unvanı hakketmiştir. Gaziliğin hakkettiği değer bu değildir. Bu şerefli onurlu unvanı taşıyan kardeşimize yapılan saldırı şahsına değildir. Bu saldırı sadece gazilerimize de değildir. Bu saldırı değerlerimizedir, milletimizedir. Değerlerimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum ve aynı hassasiyeti gaziliğin ne kadar şerefli olduğunu bilen herkesten bekliyorum."

Kaynak: AA