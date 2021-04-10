Gazetecilerden "silah yüklü araç" ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
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Gazetecilerden "silah yüklü araç" ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazeteciler, emniyet ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazeteciler, emniyet ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Çelenk sunumunun ardından ilçede görev yapan gazeteciler, tören alanına yakın bir noktadaki panelvan aracın silah yüklü olduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine tören alanından araca doğru koşan polisler, aracın kapısının açılmasıyla üzerinde, "Kahraman polis teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun" yazan pastayla karşılaştı.

İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, "Basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızı kamuoyuna duyuruyorsunuz. En büyük yardımcılarımızdan biri de sizlersiniz." dedi.

Gazetecilerden 'silah yüklü araç' ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Gazetecilerden 'silah yüklü araç' ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Gazetecilerden 'silah yüklü araç' ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Gazetecilerden 'silah yüklü araç' ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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