Bursa'da 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyede (2) 8 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye...

8 KİŞİ TUTUKLANDI Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2'si daha önceden İstanbul'da soruşturmaları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, aralarında bir dönem Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı görevinde bulunan Erol Mutlu'nun da bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA