Bursa'da gaspçıyı öldüren Enes, 37 gün sonra tahliye edildi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalışan 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Enes Kör 37 gün sonra tahliye edildi.

3 Ocak pazartesi günü sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıkmasının ardından Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör'ün olumsuz cevap vermesi üzerine "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek tehdit eden Erkan Aysu, tornavidayı karnına dayayarak Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Eve dönerek olayı ağabeyine anlatan Enes Kör tekrar iş yerine giderken, Erkan Aysu'nun bulunduğu yere giden Ağabeyi ise 112'yi arayarak durumu bildirdi. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere hayatını kaybederken, çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı. Ailesi avukatı aracılığıyla Enes Kör'ün tutukluğuna itiraz ederken, dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa