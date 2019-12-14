Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı
Haberler » Güncel » Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı - Haber

Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı

Bursa'da bir anne ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.

14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:52
Bursa'da gasp zanlıları 150 kamera kaydı izlenerek yakalandı

'da bir ile kızını gasp ederek çantalarını alan 3 zanlı, polisin 150 kamera kaydını incelemesinin ardından yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta M.M.A. (20) ile annesi L.S'nin (43) Yıldırım ilçesinde evlerine doğru yürürken üç şüpheli tarafından darbedilmesi ve M.M.A'nın çantasının gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Kaçış güzergahlarındaki 150 kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin S.D. (18), M.K. (18) ve E.A. (18) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler