Bursa'da galeriden otomobil hırsızlığı
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Bursa'da galeriden otomobil hırsızlığı

11.02.2021 08:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:08
Bursa'da galeriden otomobil hırsızlığı

Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oto galeriden lüks otomobil çalındı.

Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oto galeriden lüks otomobil çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir galerinin alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, galerinin camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.

İş yeri sahibiyle görüşen ekipler, şahısların yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili çaldıklarını belirledi.

Ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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