19.10.2019 20:34

Bursa'da futbol takımının otobüsünde yangın çıktı

BURSA'da Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Spor'u taşıyan otobüs birden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Sporcular ise yara almadı.

Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcularını taşıyan otobüste Gençler Gücü Spor kafilesi, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen bir nedenden ötürü otobüste yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından otomobilin sağa çekilip durdurulmasıyla teknik heyet ve futbolcular acilen otobüsten indirildi. Daha sonra olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yaşanan olayda sporcuların hiçbiri yara almadı. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA