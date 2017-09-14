Bursa'da Fuhuş Operasyonu

Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Merinos Parkı, Merinos kavşağı, Yeni Yalova Yolu ve Beşyol kavşağında fuhuş yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.



Fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişi emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari para cezası uygulandı.