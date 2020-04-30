Bursa'da fuhuş operasyonu, 1 gözaltı
Bursa'da fuhuş operasyonu, 1 gözaltıBursa'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı.
30.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:01
Bursa'da fuhuş operasyonu, 1 gözaltı
Bursa'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA