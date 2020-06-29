Bursa'da Frigya ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi BURSA'da, Frigya ve Bizans dönemine ait insan figürlü heykel ve sikkeleri satmak isteyen S.K. ve B.A., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA'da, Frigya ve Bizans dönemine ait insan figürlü heykel ve sikkeleri satmak isteyen S.K. ve B.A., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve B.A.'nın, İstanbul'dan Bursa'ya gelerek, elinde bulunan tarihi eserleri satacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Bakında şüpheliler suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Frigya, 2 Bizans dönemine ait Meryem Ana figürlü 3 heykel ile Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Kaynak: DHA