Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 4 ölü, 20 yaralı (8)
12.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:53
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEKBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR'ın dehşet saçtığı kazada hayatını kaybedenlerden Semih Ural'ın, yarın doğum günü olduğu öğrenildi.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR'ın dehşet saçtığı kazada hayatını kaybedenlerden Semih Ural'ın, yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Profesyonel fotoğrafçı olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Ural, doğum gününde toprağa verilecek.
Semih ŞAHİN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN