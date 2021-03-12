Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 4 ölü, 20 yaralı (7)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde, freni boşalan TIR'ın birçok araca çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ağır yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Göler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN