Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (6)

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın sürücüsü Faruk E., gözaltına alındı.