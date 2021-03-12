Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (6)
12.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:31
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın sürücüsü Faruk E., gözaltına alındı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın sürücüsü Faruk E., gözaltına alındı. Sürücü hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN