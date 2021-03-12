Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (6)
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Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (6)

12.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:31
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (6)

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDIBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın sürücüsü Faruk E., gözaltına alındı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın sürücüsü Faruk E., gözaltına alındı. Sürücü hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Derya EVREN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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