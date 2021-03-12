Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (4)

12.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:32
Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (4)

Gelen son dakika haberine göre KAZADAN YARALI KURTULAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTIBursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi.

KAZADAN YARALI KURTULAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Hasan Boşnak, o anları anlattı.

TIR'ın karşı şeritten üzerlerine doğru geldiğini söyleyen Boşnak, "Kırmızı ışıktaydık, karşımızdaki araçlar da kırmızı ışıktaydı. Bir anda ortalık toz duman oldu. Vitese takıp, ileri aracımı ileri atmak istedim, takana kadar geldi, biçti bizi. Araçtan indiğimde arkamdaki kamyonun bizim arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Bir araç yolun dışına çıkmıştı. Aracın içerisindeki adamı çıkarmak için çabaladım, çıkaramadım" dedi. Hasan Boşnak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne gelerek, ayakta tedavi edildi.

Kazayı görenler, TIR'ın karşı şeritten kornaya basarak çok hızlı geldiğini ifade etti.

Görüntü dökümü

--------------Yaralı vatandaşın açıklamaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

 


Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (4)
Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Hakan Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çorum Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:33:14. #1.16#
title