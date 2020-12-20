Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı
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Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı

20.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:09
Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Güvendi (44), çalıştığı orman ürünleri fabrikasında forkliftin çarpması sonucu ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Barış Güvendi (44), çalıştığı orman ürünleri fabrikasında forkliftin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Sevkiyat alanını dolaşan Barış Güvendi'ye forklift çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yere düşen işçi, yaralandı. Fabrikaya sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Güvendi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Barış Güvendi'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı
Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı
Bursa'da, forkliftin çarptığı işçi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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