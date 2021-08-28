Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı
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Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklam flamaları havada uçuştu.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklam flamaları havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürüde büyüdü. Kavgada reklam flamaları havada uçuştu. Kavgada kimse yaralanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı
Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı
Bursa'da flâmalı kavga kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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