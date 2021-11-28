Bursa'da fırtına; ilkokulun çatısı uçtu (2)

İNEGÖL, BURSA (DHA) - AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kent genelinde etkili olan fırtına, İnegöl'de de hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gece saatlerinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki 2 ağaç, kaldırıma devrildi. Ağaçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL ( Bursa ),