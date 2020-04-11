Bursa'da fırıncılardan evlere ekmek servisi
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İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel

Bursa'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

Bursa'da fırıncılardan evlere ekmek servisiBursa'da fırıncılar, üretimini yaptıkları ekmeği vatandaşın evlerine kadar götürüyor.

11.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:54
Bursa'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

Bursa'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

Bursa'da fırıncılar, üretimini yaptıkları ekmeği vatandaşın evlerine kadar götürüyor. Bazı fırıncıların da kendi araçlarıyla birlikte sokak sokak gezerek ekmekleri dağıttığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca dün gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 31 ilden Bursa'da, fırıncılar faaliyetlerini sürdürüyor. Fırıncılar, telefon ile aldıkları siparişleri, vatandaşın kapısına kadar götürerek teslim ediyor. Fırınlar, araçlarla sokak sokak dolaşıp, ekmekleri evlere teslim ediyor. Servis elemanı bulunmayan fırınlara ise, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri dağıtımda yardımcı oldu.

Ekmek satışlarında da önceki günlere kıyasla artış görüldüğünü dile getiren fırın işletmecisi Ali Salim, 'Sokağa çıkma yasağının ardından işlerimizde oldukça fazla artış oldu. Vatandaşlar bizleri telefonla arayarak siparişte bulunuyor. Bizler de servis araçlarımızla ekmek servisinde bulunuyoruz' dedi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kentin ilçelerinde de sessizliğin hakim olduğu görüldü. Polis ekipleri, il genelinde kontrolleri sağlarken, yasak dışında kalanlar hariç, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin verilmiyor.

Görüntü dökümleri;

-Ekmek üretiminden detaylar

-Fırıncıdan açıklama

-Evlere servis görüntüleri

-Araçla sokak sokak dağıtım

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)

Bursa'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

Kaynak: DHA

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