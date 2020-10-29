Bursa'da filyasyon ekiplerinin sayısı iki katına çıkarıldı
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Bursa'da filyasyon ekiplerinin sayısı iki katına çıkarıldı

29.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:27
Bursa'da filyasyon ekiplerinin sayısı iki katına çıkarıldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin sayısını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin sayısını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Canbolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Kovid-19'daki vaka artışı nedeniyle Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını sorması üzerine Vali Canbolat, "Bir kısıtlama düşüncemiz şu an için yok. Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları çerçevesinde ülke genelinde bir kısıtlama olacaksa bunu Bursa'da da uygulayacağız. Onun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerimizdeki kurulları olarak zaten tüm kararları aldık." dedi.

Canbolat, Bursa'da ekim ayı itibarıyla Kovid-19 vakalarının hızla artışına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hızı kesmemiz lazım. Bu konuda biz vatandaşlarımızın katkısını, desteğini ve meseleye sağduyulu bakışını istiyoruz. Hassas olmalarını bekliyoruz. Onun dışında biz de idari olarak filyasyon ekiplerimizi artırdık, iki katına çıkardık. Kamu kurumlarımızdan şoför ve araç desteğini İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdik. Yoğun bakım sayılarını artırıyoruz. Onun dışında da denetimlerimizi hızlandırıp etkinliğini artıracağız. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet göstermelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımız tedbirleriyle bu işe çare olacak."

Vali Canbolat, kentte en çok vakanın Osmangazi ve Yıldırım bölgesinde olduğunu belirterek, hasta sayısındaki artış hızını durdurup geriye dönüşü sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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