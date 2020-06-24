Bursa'da filyasyon ekipleri 50 bin kişiye ulaştı
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Bursa'da filyasyon ekipleri 50 bin kişiye ulaştı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan filyasyon ekipleri, il genelinde 50 bin kişiye ulaştı.

Bursa'da filyasyon ekipleri 50 bin kişiye ulaştı
24.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:30

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan filyasyon ekipleri, il genelinde 50 bin kişiye ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden itibaren Sağlık Bakanlığı koordinesinde illerde sağlık müdürlüklerince oluşturulan filyasyon ekipleri, pandemiyle mücadeleye sahadaki özverili çalışmalarla büyük katkı sağlıyor.

Koronavirüsle mücadelede pozitif çıkan vakalar pandemi hastanelerine sevk edilerek ikinci kritik aşama devreye giriyor. Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) düşen bilgiler kapsamında hastanın yakın çevresi, ailesi, iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tüm temaslar en ince noktasına kadar taranıyor. Bu kapsamda, Bursa'da görev yapan 261 ekip, 17 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla pozitif tanı konulan kişilerin temaslılarına ulaşarak yeni tanı süreçlerini başlatıyor. Doktor, ebe ve hemşirelerin yer aldığı filyasyon ekibi, iki ayrı gruptan oluşuyor ve ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz, vakanın son 48 saat içindeki temaslılarını buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, bugüne kadar 50 bin tarama yapıldığını ve filyasyon ekibinin hastalığın yayılmasını engellemede büyük rol oynadığını bildirdi.

Filyasyonun, koronavirüs salgınıyla gündeme gelse de aslında her zaman var olan bir tabir olduğunu belirten Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Halk sağlığının temelinde filyasyon eğitimi var. Ekiplerimizi ilk kurguladığımızda, filyasyonda neler soracaklarına kadar, iz sürme süreciyle ilgili her konuda eğitimleri vardı. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin filyasyon yapıldı. Bu filyasyonlarda temaslıları, vakanın iş yeri temasları, araçla seyahat edenlerin iki yan iki arka, iki ön koltuklarından tutun da her temaslıyı tek tek tespit etmeye çalıştık. Geldiğimiz noktadan çok mutluyuz.

Vakanın tespitinden sonraki 48 saat çok önemli. Halk Sağlığı Yönetim Merkezimize vakanın bilgileri düştüğünde, o günkü filyasyon ekibinin başındaki arkadaşımız vakayı inceliyor ve filyasyon ekibine yönlendiriyor. Ekip, vaka ile iletişime geçiyor ve gerekli bilgi akışını sağlıyor. Vakanın kiminle yaşadığı, nerede çalıştığı, nasıl bir ortamda ikamet ettiğini sorgulanıyor. Ekip, gerekli hijyen koşullarını sağladıktan sonra sahaya çıkıyor."

Kaynak: AA

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