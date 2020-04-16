Bursa'da filyasyon ekibi 14 bin kişiyi takip ediyor Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vakaların etkin takibini sağlayabilmek için oluşturulan 502 kişilik filyasyon ekibi, 14 bin 145 kişinin takibini yapıyor.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vakaların etkin takibini sağlayabilmek için oluşturulan 502 kişilik filyasyon ekibi, 14 bin 145 kişinin takibini yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınırken, Bursa'da sağlık çalışanlarından oluşturulan filyasyon ekipleri de "dedektif" gibi çalışıyor.

Kişisel koruyucu önlemlerini alan sağlık ekipleri, önceden tespit edilen olası vakalara ulaşarak, kişilere adreslerinde sağlık taraması yapıyor. Ardından söz konusu kişilerin yakın temas kurduğu insanların listesini çıkartarak, izolasyonda kalmasını sağlıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, filyasyonun, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemi olduğunu ifade etti.

Filyasyon çalışmalarının bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmede çok önemli olduğunu kaydeden Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Hastanın şikayetlerinin ortaya çıkmasından 2 gün önceye kadar yakın temas ettiği kişiler belirlenmekte, bu kişilerin 14 gün evde izole edilmesi sağlanmaktadır. Bu süreci nasıl geçirmeleri gerektiği, hangi durumlarda hangi yolla hastaneye gidecekleri, bu kurallara uymazlarsa karşılaşacakları yasal yaptırımları içeren formlar kendilerine evlerinde imzalatılmaktadır. Bilgilerin Halk Sağlığı Yönetim Sistemine kayıt edilmesinin ardından temaslı kişiler, 14 gün boyunca aile hekimlerince kişiler takip edilmektedir."

Bursa'da 502 kişilik filyasyon ekibinin, toplam 14 bin 145 kişinin takibini yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA