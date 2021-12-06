BURSA (İHA) - Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada

Bursa'da uyuşturucu operasyonu...55 kilo uyuşturucuyu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 kilo sentetik kannabinoid ile 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Narkotik köpeği fırtına şüphelinin sakladığı uyuşturucu maddeyi eliyle koymuş gibi buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından R.Ö isimli şahısa yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını belirleyen narkotik ekipleri film gibi bir operasyonla şüpheliyi yakaladı. Şüpheli R.Ö'nün üstünden ve araç içerisine 55 kilogram sentetik kannabinoid ile 3 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan R.Ö uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli R.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.