Bursa'da film festivali zamanı
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Bursa'da film festivali zamanı

Bursa'da film festivali zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen "8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali-7.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen "8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali-7. Sanat Yazlık Sineması", açık hava gösterimlerine başlıyor.

Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarında film haline getirilen, orta çağın 7 büyük hekimini konu alan senaryolar sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye'yi ve bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarına adanan bu yılki festivalde ücretsiz halk gösterimleri 11-12-13-14 Eylül tarihlerinde Kent Meydanı AVM açık alanda, 16 Eylülde İnegöl Heykel önü açık alanda 21.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde, 'Büyük Çağın Hekimleri' adı altında, İbn-i Sina, tarihte ilk karantinayı uygulayarak cüzzamın çaresini bulan İbn-i Cessar, kimyayı tıpta ilk kez uygulayarak ilk dezenfektanı yapan Er-Razi, orta çağa ismi verilen büyük farmakolog El-Birüni, ilk psikolog İbn-i Bacce, küçük kan dolaşımını bulan İbn-i Nefis ve cerrahinin babası olarak görülen El-Zehravi sinema perdesine taşındı.

Festivalde 7 tarihi film gösteriminin yanı sıra, kısa film kategorisinden insan ve insani değerleri yücelten 7 kısa film gösterimi yapılacak.

Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli yaptığı açıklamada, "Bu yılki festival kapsamında 3 neslin yan yana izleyebileceği filmler ürettik ve üretilmesine vesile olduk. Bütün Bursalıları ücretsiz halk gösterimlerimize bekliyor, sağlık çalışanlarımıza adadığımız festivali her yıl olduğu gibi bu sene de coşkuyla tamamlamak istiyoruz" dedi. - BURSA

Bursa'da film festivali zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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