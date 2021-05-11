Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy
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Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy

Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınamak için bin 500 araçlık destek konvoyu düzenlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınamak için bin 500 araçlık destek konvoyu düzenlendi.

İnegöl ilçesindeki Alanyurt Salı Pazarı'ndan başlayan bin 500 araçlı konvoy, şehir turu atarak Kültürpark'a ulaştı. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların kınanması ve Kudüs'e destek için düzenlenen konvoya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Nikah Dairesi önünde son bulan konvoyun ardından dua yapılarak basın açıklaması yapıldı.

İnegöl Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan İnegöl Sivil Toplum Platformu Başkanı Ahmet Taştan, "Bu mübarek Ramazan ayının son günlerinde, bin seneden hayırlı Kadir gecesinden bu güne kadar, zalim ve siyonist İsrail, İslam dünyasının kutsal mekanlarına hakaret ederek Mescid-i Aksa'ya fütursuzca saldırıyor. Müslümanların ilk kıblesi, her geçen gün daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor ve onurumuz ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan bu alçak saldırıları en ağır kelimelerle kınıyoruz ve tüm nefretimizle lanetliyoruz" dedi.

İsrail'in saldırılarını, Ramazan ayında artırdığını öne süren Taştan, İsrail ile ilişkilerin askıya alınmasını talep etti. Taştan, "Bilinmelidir ki Kudüs, Müslümanların gönül coğrafyasının başkentidir. Mescid-i Aksa'nın, sadece bir avuç toprak meselesi değil aynı zamanda imani bir mesele olduğunu bilmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.


Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy
Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy
Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy
Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy
Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy
Bursa'da Filistinlilere destek için 1500 araçlık konvoy

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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