Bursa'da fidan dağıtım töreni yapıldı

BURSA (Habermetre) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere hibe yoluyla fidanlar dağıtıldı. Bitkisel üretim değerinde 6. sırada yer alan ilde çeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Bursa İl Enformasyon

Kamera: Bilgin ÇALIŞKAN

Fotoğraf: Orhan KAĞITÇI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere hibe yoluyla fidanlar dağıtıldı. Gerçekleştirilen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül' ün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, İl ve İlçe Müdürlüğü protokolü, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren İl Müdürü Aygül "Sanayi ve tarım sektörünün bir arada önem arz ettiği ilimiz, tarımsal üretim değerinde ülkemizde 11. Sırada yer almasına karşın bitkisel üretim değerinde 6. Sırada yer almaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere ilimiz her ne kadar tarımsal alan bakımından ülkemizde orta sıralarda yer alsa da; ilimizdeki bitkisel üretimin çeşitliğinin yanı sıra modern tekniklerin başarı ile uygulanması sonucu ile birim başına alınan üründe artış ile ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. İlimizde yapılan bitkisel üretimin çeşitliğine bakıldığında; tarla bitkileri üretiminin 2. 661. 407 ton, sebze üretiminin 2. 199. 431 ton ve meyve üretiminin 836. 158 ton olduğu görülmektedir. Bu üretim değerleri pandeminin olumsuz koşulları altında gerçekleşmiş olup pandemi öncesindeki döneme göre artış göstermiştir. Bu başarıdan başta üreticilerimiz olmak üzere yoğun mesai harcayan il ve ilçe müdürlükleri personelimizin yanı sıra yerel yönetimlerin payı oldukça fazladır. " dedi.

Aygül, Bursa'da yaklaşık 40 farklı meyvenin üretimi gerçekleştirmekte olduğunu söyledi. Bunlardan 5 meyvenin(Armut, Ceviz, Ahududu, Böğürtlen, Muşmuşla) üretiminde Türkiye'de ilk sırada, yine 5 meyve ( Sofralık Zeytin, Erik, Ayva, Kivi, Mavi yemiş) üretiminde ise 2. Sırada, 4 meyve( Şeftali, Kiraz, Nektarin, İncir) üretiminde ise 3. Sırada yer aldığını belirtti.

Aygül sözlerini şöyle sürdürdü:

" Meyve çeşitliğinin ve üretiminin artmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda son 5 yılda 1. 321 üreticimize sertifikalı fidan desteği vermiş olup sadece 2020 yılında 26. 017. 520 adet Sertifikalı ve Standart fidan/ Üretim Materyali Müdürlüğümüz tohumluk kontrolörleri tarafından kontrolleri yapılmıştır. Bu çalışmalarımızın yanı sıra mevcut tarım alanları dışında atıl durumda bulunan tarım arazilerinde tarıma kazandırılması amacıyla çalışmalarımız devam etmekte olup bu kapsamda 2021 yılında 10 farklı proje hayata geçirilmiş ve 2022 yılı içinde 17 farklı proje öncelikli olarak Bakanlığımıza sunulmuştur. Bilindiği üzere tarım sektörü çok kapsamlıdır. Tarımsal başarıdan söz edebilmek için ilgili kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi ile sürece katkı sağlaması ile mümkündür. İlimizde yerel yönetim desteğinin güzel örneklerinden biri de Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Tarım A. Ş. 'nin bugün bu yıl için yapmış oldukları etkinliğin sıra önceki yıllarda ilimiz tarımına yapmış oldukları katkılar gösterebilir. Bu katkılar ilimiz tarımının gelişmesi açısından oldukça değerli olup önümüzdeki yıllarda sürmesini temenni etmekteyim. " bursa fidan dağıtım hibe tören

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