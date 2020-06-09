Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı
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Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı

Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı Bursa merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

09.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:11

Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı

BURSA - Bursa merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'nın bizzat yönettiği operasyon kapsamında Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bursa merkezli Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, İstanbul'un da içinde olduğu 5 ilde operasyon düzenlendi., Yapılan operasyonda aralarında, serrehber, il mesulü ve bölge talebe mesullerinin olduğu ve çoğunluğu Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve CD ile digital materyal ele geçirildi. Şüpheliler İfadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ'ye büyük darbe: 15 gözaltı

Kaynak: İHA

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