Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnegöl'de serbest avukatlık yapan A.D. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. A.D, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.