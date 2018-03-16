Bursa'da Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı (2)

5 TUTUKLAMA

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden M.B., İ.B., İ.K., S.D. ve İ.P. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü öğrenildi.?