Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
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Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

21.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:17
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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