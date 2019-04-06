Bursa'da Fetih Yürüyüşünde Diriliş Ertuğrul Oyuncularına Yoğun İlgi

Bursa'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularına ilgi yoğun oldu.

Tophane Meydanı'nda başlayan şenliklerde Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibi bir gösteri yaptı. Fetih yürüyüşünün geleceği görenlerin kutlu yürüyüşü olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Birliğin ve kardeşliğin sembolü bütün dünyaya bir olacağız, diri olacağız, kardeş kalacağımızın mesajıdır. Bursa, zaferin, mücadelenin, umudun ve dirilişin şehridir. Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü münasebetiyle 15 yıldır sürdürdüğümüz etkinliklerin başlangıç günündeyiz. Bu şenlik umsal hal aldı. Bursa bir şenlik ve festival havası yaşıyor. Bu ülke ve millet yeni bir dirilişi yaşıyor. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak 693 yıl önce Bursa'nın fethiyle bu dirilişin başlangıç olduğu dönemden bugüne o felsefe ve kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

YÜRÜYÜŞTE İZDİHAM YAŞANDI

Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ile Refik Özen ve çok sayıda kentli ile Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin karakterleri Hakan Selim (Günkut), Nurettin Sönmez (Bamsı), Emre Üçtepe (Osman), Ayberk Pekcan (Artuk Bey), Ali Buhara Mete (Mergen) ve Oğuzhan Yarımay (Oğuz Alp) araçlar üzerinden kendilerine gerek surlara çıkarak gerekse çevreden yoğun ilgi gösteren halkı selamlarken, araç da ilerlemek de zorlandı. Halk oyuncular ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışırken, güvenlik koridorunu aşmaya çalışınca protokol de izdiham sırasında zor anlar yaşadı.

Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden şenlik yürüyüşü Kamberler Parkı'ndaki Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sona erdi. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: DHA