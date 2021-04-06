Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü törenle kutlandı

Bursa'nın fethinin 695'inci yıldönümü, törenle kutlandı.

Bursa'nın fethinin 695'inci yıldönümü, törenle kutlandı.

Osmanlı askerlerinin kente giriş yaptığı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Fetih Kapı önündeki meydanda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehteran takımının mini konser verdiği etkinlikte, Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği üyeleri de gösteri yaptı.

Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırması Görevlisi Yusuf Ziya Karaaslan'ın fetih sürecinde yaşananları ve kentin gelişim sürecini anlattığı programda fetih salası okundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın fethinin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Ecdadın tarih boyunca hiçbir şehre talan etmek için girmediğini ifade eden Başkan Aktaş, şunları kaydetti:

"Aksine ecdadımız, girdiği her yeri ihya ve inşa ederek hayat verdi. Çünkü dedelerimiz biliyordu ki fetih kapıları açmak, imar etmek, inşa etmektir. Her şeyden öte fetih gönüllere girmektir. Ecdadımızın Bursa'yı fethi, 1300'lü yılların başında Bursa'dan dünyaya yayılan yeni bir medeniyet inşasının adıdır. İşte bu yüzden Bursa'nın fethi, herhangi bir tarihi olay değildir. Bu topraklar sıradan bir maceranın sonucu değil, yüzyıllar içinde kökleşecek olan cihan devletinin ilk adımıdır. Bursa, 400 çadırlık Osmanlı'nın beylikten devlete giriş kapısıdır."

Tören, protokol üyelerinin Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etmesinin ardından Balabanbey Kalesi'ndeki etkinliklerle sona erdi.

Programlara, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca