Bursa'da fenalaşan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti

BURSA (İHA) - Bursa'da fenalaşan yaşlı adamı Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri evine bıraktı.

Bursa Cumhuriyet Caddesi'nde birden fenalaşan 78 yaşındaki Servet Küçük'ü görenler 112 acil servisini aradı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan ve kendine gelen Servet Küçük'ün imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

Yaşlı adamı zabıta aracı ile evine bırakan personel bu davranışı ile takdir topladı. Evine bırakılan Servet Küçük, zabıta ekiplerine teşekkür etti. - BURSA