Son dakika haberi... Bursa'da feci kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede ölüm kalım savaşı veriyor

Bir son dakika haberine göre Bursa'da feci kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede ölüm kalım savaşı veriyor Bursa'da motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor Bursa'da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralanan 26 yaşındaki genç sürücü ve 10...

Bursa'da feci kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede ölüm kalım savaşı veriyor

Bursa'da motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

BURSA - Bursa'da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralanan 26 yaşındaki genç sürücü ve 10 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi ve 70. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BCH 188 plakalı araç ana yola doğru çıkış yaptığı sırada, ana yol üzerinde ilerleyen 77 BS 153 plakalı motosiklet otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Çarpmanın sonucu motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki S.Ç. motosikletten fırlayarak yaklaşık 30 metre ileriye düştü. O sırada otomobil içerisinde bulunan 10 yaşındaki M.S. ise çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Kaza sonrası otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Her iki hastanede de tedavi altına alınan S.Ç. ve M.S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur