Bursa'da feci kaza 3'ü çocuk 7 yaralı, 1 ölü

BURSA'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Zelkif Bektaş'un kullandığı kamyonet ile karşı yönden gelmekte olan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk,7 kişi yaralandı, 62 yaşındaki Miyase Bektaş hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan MHP Orhangazi eski ilçe başkanı Zelkif Bektaş'ın kullandığı 16 RAJ 78 plakalı kamyonet, yolun sağında bekleyen bir TIR'ın yanından geçtiği esnada karşı yönden gelmekte olan Özkan Kaya (36) idaresindeki 16 VG 925 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya dönerken kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Kaya (36) ile birlikte diğer aracın sürücüsü Zelkif Bektaş ve yine her iki araçta bulunan Mustafa Kaya (63), Mehmet Kaya (67), Yusuf Batın Kaya (11), Miyase Bektaş (62), Alperen Bektaş (7) ve Arden Alp Bektaş (3) yaralandı.Kaza yapan araçlarda bulunan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Ambulanslara taşınırken, Zelkif Bektaş'ın eşi Miyase Bektaş araç içinde sıkıştı. 62 yaşındaki Miyase Bektaş itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içinden çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Kazada yaralanan yaralılar Orhangazi, İznik ve Gemlik'ten olay yerine sevkedilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Miyase Bektaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Bektaş'ın yakınları hastaneye akın ederken, Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.