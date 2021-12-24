Bursa'da fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı - Haberler
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Bursa'da fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı

Bursa'da fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor.

BURSA (AA) - Bursa'da marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetim yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Ekipler tarafından Aralık ayında 239 iş yerinde denetim yapılırken, yılı içerisinde ise toplam 2 bin 583 denetimi gerçekleştirildi.

Haftanın belirli günleri denetim yapan ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri de yaparak güncel fiyatlarını kayıt altına alıyor.

Bursa il genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 180 işyerine bin 800 ürün hakkında, haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenlendi.

Bursa'da fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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