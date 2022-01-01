Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan kamyonette can pazarı yaşandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan kamyonette can pazarı yaşandı. Kabinde sıkışan sürücü itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Kaza, Gemlik ilçesi Dörtyol Kahvehaneler Mevkisi'nde meydana geldi.

Park halindeki TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden uzun uğraş sonrası çıkartılan genç sürücü ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatılırken, bölgede oturan vatandaşlar, tali yolda uzun süre park eden TIR'ların zaman zaman kazaya davetiye çıkarttığını belirtti. - BURSA

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Bursa'da faciadan dönüldü...TIR'a çarpan kamyonette sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

 Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title