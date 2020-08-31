Bursa'da faciadan dönüldü
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Bursa'da faciadan dönüldü

Bursa'da faciadan dönüldü.

Bursa'da faciadan dönüldü
31.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:35

Bursa'da faciadan dönüldü. Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk, az kalsın araçtan düşüyordu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde yaşandı. Avrupa Konseyi Bulvarından gelen otomobilin sol arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki açılan kapıyı küçük bir kız çocuğu tuttuğu görüldü. O anda trafiğin yavaşlaması facianın önüne geçerken, olay anı başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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